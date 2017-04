Mirá que matrimonio famoso fue convocado a participar del Bailando 2017

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini dejaron Rosario para instalarse desde este año en Buenos Aires. El empresario rosarino, la modelo y sus tres hijos se amoldan a su nueva vida y ya recibieron una sorprendente propuesta.

(Todo indica que a siete meses de dar a luz a Roma, Rocío se encuentra lista para retornar a la televisión nada menos que en "Bailando por un sueño".

Embed Con @mcdonalds_ar disfrutando de #TeamMoggia en el #STC2000 @musemgt Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 1:55 PDT



Es que Marcelo Tinelli la ha convocado al concurso de baile aunque no está confirmado si aceptará sumarse a "ShowMatch". Así lo dejó planteado en declaraciones radiales en las que puso en duda su participación porque no quiere descuidar a su marido, Nicolás Paladini, ni a sus hijos, Aitana, Indio y Roma.

"Me convocaron para el Bailando. Es una alegría. Pero tengo tres hijos y hay que evaluar cuestiones más de mi intimidad, de mi familia, que se barajan antes de aceptar un programa así", decía la blonda. Pero parece que la oferta de Ideas del Sur fue más amplia y le atrajo más.

Embed Domingo para cucharita Una publicación compartida de Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 1:14 PDT



"Ahora recibimos la propuesta de bailar juntos. Y Nico me miró como diciendo '¿querés que haga el ridículo?'. Pero lo estoy convenciendo", dijo Rocío en Cortá por Lozano, programa de Telefe en que aseguró que la trágica muerte de su suegro, Juan Alberto Paladini, reordenó sus prioridades.

"Después de eso a uno le cambian las prioridades y, el otro día, cuando le planteaba a Nico lo de bailar, me dice: 'A ver, ¿por qué no? ¿Cuál es el prejuicio? Yo soy un empresario, no soy del palo, claramente, pero por qué no compartir con vos un trabajo'. Ya lo tengo medio cocinado", agregó Guirao Díaz, dejando entrever que su participación junto a su pareja en el Bailando no es imposible.