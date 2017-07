Mirá las fotos de la producción caliente que mostró muy juntos a Barbie Vélez y Poroto Cubero

Barbie Vélez y Fabián "Poroto" Cubero protagonizaron juntos o una producción de fotos que los muestra intensos y muy juntos. Al tratarse de dos de los solteros codiciados del ambiente, enseguida comenzaron los rumores de romance.

Ahora se conocieron las fotos, lo que fue oportunidad para que Cubero aclare la situación: "No hay nada de cierto en esto. Hicimos una campaña de ropa y esta misma gente nos invitó a cenar a Gardiner, fuimos con un grupo de gente, y de ahí nos fuimos a Tequila",reconoció.

poroto1.jpg poroto2.jpg



"Es cierto que fuimos todos al boliche y la amiga de Barbie se fue antes, yo me fui después y me ofrecí llevarla a Barbie hasta la casa porque vive medianamente cerca de mi casa. Por eso nos fuimos los dos en mi auto. No hay mucho más que aclarar", añadió.

Y cerró: "Todas las imágenes que ven y lo que pasó es simplemente una producción de fotos y video que hicimos para esta marca de ropa".