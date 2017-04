Mirá la tapa de revista que hizo llorar a Candela Vetrano

Candela Vetrano y Gastón Soffritti realizaron una romántica producción fotográfica en julio de 2013 para hablar de su relación amorosa que comenzó en la ficción Vecinos en guerra y que superó a la realidad.





En aquel entonces, la pareja viajó a la isla de una reconocida revista para realizar la producción que luego sería la tapa de dicha publicación. Los actores se separaron en enero de 2014, y tres años después, en este marzo de 2017, Candela sorprendió al contar que lloró al verse en la portada.





"Yo tengo un perfil muy bajo y trabajo para eso: para que se hable de lo que se tiene que hablar. Quizás hay caminos más cortos. Yo voy pasito a pasito", explicó Vetrano en Por si las moscas y detalló cómo reaccionó cuando se vio en la tapa de la revista.





"Una vez salí en una tapa con un novio y no me sentí para nada orgullosa; y hasta lloré. Teóricamente era una nota y termino siendo una tapa, y a mí eso me cambió un montón", agregó Cande.