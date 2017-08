Mirá la producción hot y las confesiones sexuales de una botinera

¡Es un fuego total! Esta famosa modelo y botinera fue la protagonista de una jugada sesión de fotos donde hizo varias picantes revelaciones. Tremenda producción hot y confesiones sexuales de la panelista de Bendita, Alejandra Maglietti (31): "Me gusta tomar la iniciativa".





Lejos de quedarse con esa belleza natural que rápidamente le abrió las puertas de las pasarelas, la Maglietti no sólo incursionó en la TV –forma parte del panel de Bendita TV, el ciclo que Beto Casella conduce por Canal 9- y la música –con las Electrostars-, sino que además decidió ir por más y sumarle a su currículum los títulos universitarios en abogacía y periodismo.





"Estoy con ganas de seguir por ese camino, pero tranquila, tampoco me desespero por ser conductora. Si se me da la oportunidad bárbaro, y sino también soy feliz. Disfruto de ser panelista, ésa es la verdad, no es que tengo una ambición desmedida. Me divierto, la paso bien, mientras esté en un lugar donde pueda estar cómoda y contenta, eso me llena y soy feliz. Hoy priorizo estar contenta y pasarla bien, antes que el éxito profesional", expresó Ale a Teleshow quien luego de varios años en pareja con Jonás Gutiérrez (34) hace dos meses comenzó la etapa de la convivencia con el futbolista.





Volvió a contar que con su novio, el jugador de Independiente, para mantener viva la pasión, les gusta mirar páginas porno. "Miro ciertas páginas porque quiero ver qué hacen los demás, si puedo implementar algo nuevo y si me divierte, más que nada pasa por ahí. Cambió mucho el género, hay de todo. Por ahí la gente piensa que es algo re ochentoso, esa cosa burda, pero ya no. Miramos juntos, miro yo y si está él miramos los dos. También, si a él le llega algo por los grupos me lo pasa, porque yo se lo pido, me divierte, le digo está bueno, mandamelo, nos cag... de risa, después lo vemos juntos, no pasa nada. No entiendo cómo a alguien le puede joder que te llegue un video así al Whatsapp o que lo veas, tampoco es tan grave" dijo la rubia.





"Soy bastante de ir a buscar la iniciativa, porque también me gusta, creo que mantiene viva la pareja, tengo mucha iniciativa para buscar los momentos para tratar de estar un tiempo solos. Y, si por ahí estoy un poco cansada me tomo un café", lanzó con picardía la ex Electrostars, quien si bien días atrás ratoneó a sus miles de seguidores en Instagram con la foto de su despertar desnuda debajo de las sábanas, aclaró que no es de mandarse ese tipo de imágenes con su novio.





MAGLIETTI 1.jpg

MAGLIETTI 2.jpg

MAGLIETTI 3.jpg

MAGLIETTI 4.jpg

MAGLIETTI 5.jpg









Fuente: El Intransigente