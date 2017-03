Mirá la infartante chilena que criticó a Messi y a todos los argentinos

Rápidamente, los dichos de "La Pulga" resonaron en todas partes del mundo, sobre todo llegaron a los oídos de Daniella Chávez, modelo de Chile, que decidió referirse a Messi como "la princesita" que protegen los árbitros, entre otros duros cuestionamientos, que derivaron en un pedido de disculpas más adelante producto de las críticas que recibió.





En la actualidad, la joven Playboy volvió a mojarle la oreja al astro del fútbol mundial, lo trató de cobarde y además hubo críticas para todos los argentinos. "Ya esperando el juego de Argentina vs Chile, con muchas bajas de Chile. Es la oportunidad para que Messi no arrugue y nos puedan ganar", escribió la escultural rubia en su cuenta de Twitter





Y agregó, en una clara critica a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner: "Vamos Chile. A pesar de las ausencias y lesiones hay que dejar todo en Cancha. A ellos los Kirchner le robaron hasta el buen fútbol". Junto a sus dichos, la modelo publicó unas muy sensuales imágenes, las mismas que utilizó el año pasado para criticar al conjunto albiceleste.





El enojo por parte de sus seguidores argentinos no tardaron en salir a la luz y cuestionaron las palabras de Chávez, lo que derivó en otra arremetida de la conejita: "Me dan risa los argentinitos, solo saben insultar y mostrar su historia, desde que Grondona no arreglo más no ganaron nada, esa es su historia", detalló, pese a que aclaró que "no sabe mucho" de fútbol.





Y cerró haciendo referencia a la diferencia económica que existe entre los productos tecnológicos de un país y el otro: "Que se me vienen a agrandar los argentinitos, si compran los televisores en Chile para ver perder su selección".

Embed Follow @instagraam.uncut Hot Girls! Una publicación compartida de Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 8:28 PDT



Fuente: bigbangnews