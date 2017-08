Mirá el cambio de look de la infartante Noelia Marzol

Noelia Marzol es una de las mujeres más atractivas de Argentina e, indudablemente, una de las figuras carismáticas que le da brillo y muchas risas al Bailando 2017, especialmente porque su pareja con José María Muscari improvisa constantemente pasos de comedia.

Además, la bella rubia suele difundir imágenes en su Instagram tomando sol durante el verano, pero esta vez en pleno invierno peló lomazo y calentó las redes.

Noelia aprovechó además para mostrar su cambio de look en el cabello, gracias a Bebé Sanders, la estilista de varias figuras.

"Un poquito de sol para mejorar mi humor #pelamostodo Bikini @adg_swimwear #newlook @bebesandersok Seguimos con @mrfullone preparándonos para el verano"





"Hice un cambio simplemente porque me aburrí del look anterior. Hacía mucho tiempo q tenía el pelo así. Me lo hizo Alberto Sanders", contó Marzol en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Tuve todos comentarios positivos por suerte. Sería un bajón cortarse el pelo y que te digan que te quedó pésimo. Creo que lloraría durante un mes (risas)".

