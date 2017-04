Mirá el cambio de look de Camila Rajchman, la ex "Rombai" ya bajó siete kilos

Fue gracias a una conocida que es personal trainer. Cada vez que la cruzaba, la ex cantante de Rombai se sorprendía de sus avances físicos. "¡Venite un día a entrenar! Tengo un método de trabajo novedoso", la invitó su amiga. ¡Y Cami fue! Y no se convenció... "Todo me genera desconfianza, y esa modalidad también -le dice a Teleshow la uruguaya de 22 años-. Acá vas tres veces por semana: un día ejercitás glúteos, el otro brazos, el restante piernas. Y siempre abdominales. '¡Nunca en mi vida voy a bajar un kilo si hago un sólo día de piernas!', pensaba yo".





Pero en la jornada siguiente regresó. Y completó esa semana inaugural, en todo sentido, tratándose de alguien que nunca había hecho gimnasia: "Agarrar un peso era complicado. ¡No podía dominar ni una maquina!". Pero también cumplió con el régimen alimenticio que le habían preparado especialmente. Hasta que... ¡voalá! "A los pocos días vi que la rodilla estaba formada, tenía músculo. El cambio es inmediato. ¡Y me encantó!".





En casi tres meses Camila ya bajó siete kilos, aunque parecieran ser más: "En las primeras cuatro semanas bajé cinco, y aumenté mucho de masa muscular. Todos creen que estoy más flaca pero es porque cambié músculo por grasa", explica la rubia, quien desarrolló todo su plan en Perfect Fit Uruguay, y complementa el esfuerzo con tratamientos de belleza -como electrodos- en un centro de estética, Iluminate.





Los cambios están a la vista. Pero, ¿y los otros, los internos? "Antes, cuando me sacaban fotos no me sentía cómoda al verme. Y ahora, si me tomo una selfie la subo a las redes sin hacerme drama", cuenta Rajchman, que sin embargo siempre fue muy relajada con su imagen. "Cuando estaba más gordita, si tenía que comprarme un talle M en lugar de S no tenía problema: prefería estar cómoda. Es que nunca me dediqué a ser sexy: lo mío es ser divertida, espontanea, natural". ¡Pero eso sí! "Hoy me animo más al vestirme, soy más osada".





Los buenos resultados obtenidos a base de mucho esfuerzo y constancia ya le permiten tomarse ciertas licencias. "Me salgo un poco más de la dieta, y está bueno. Nunca eliminé las harinas ni el azúcar, pude tener una vida normal, pero si hoy quiero salir y comer una milanesa o un chivito (uruguayo), está perfecto. No me siento con culpa si como una pizza, ¡que me encanta!".