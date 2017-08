Miguel Del Sel está en depresión después de hacer política

En esas circunstancias fue como invitado al programa de Mirtha Legrand, este domingo al mediodía. "¿Volverías a presentarse (como candidato a gobernador)?", indagó Chiquita. "No creo... Te hacen mucho daño las redes", respondió un Del Sel que parecía conmovido. "Le di seis años a la política . Y ahora doy un paso al costado y vuelvo a actuar porque perdí plata. En estos seis años me caí económicamente y también en lo anímico. Entonces, necesito volver a estar bien".





La dirigente massista Florencia Arietto se sumó a la charla: "¿Te afecta esta chicana de las redes sociales?", le preguntó; en aquella derrota con Lifschitz, en Twitter se viralizaron distintas memes destinadas a su figura. "Sí, te afecta. Porque tus pibas te hablan llorando: 'Papá, mirá lo que dicen'. Y encima quedás como un corrupto como cualquiera de los otros, porque parece que te metés en política y sos ladrón. Y nada que ver".





Mirtha le preguntó entonces si había recurrido a un tratamiento psicológico para enfrentar las consecuencias de su participación en la política, y ante la negativa del actor, fue más allá: "Había leído por ahí... ¿Caíste en una depresión?". "No sé... ¿En una tristeza? (Asiente). En mis últimas visitas a los pueblos (durante la campaña) terminaba llorando, como que mi cuerpo iba a explotar de la bronca, de emocionarte porque ves también las necesidades (de la gente)", relató Del Sel.





Luego de que Vicky Xipolitakis lo alentara a que no deje la política sólo por recibir críticas o ser blanco de prejuicios, el compañero de Dady Brieva y Chino Volpato en Midachi explicó hasta qué punto se había sentido desbordado: "Llega un momento en que lo único que pensás es en política y en problemas". Sin embargo, en Panamá encontró una solución. "Allá volví a ser yo porque nadie me miraba feo, nadie me agredía. Y volví al país a actuar, y estoy 10 puntos de nuevo", concluyó un Del Sel serio como pocas veces se lo ha visto.

Fuente: infobae