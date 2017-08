Mica Viciconte sobre el maltrato en "Combate": "No la pasé bien"

Micaela Viciconte se hizo popular en los medios y las redes sociales luego de su participación en "Combate", el ciclo de juegos de Canal Nueve que es muy seguido por jóvenes y adolescentes.





Pero en las últimas horas, la modelo reveló que hubo un tiempo que no la pasó bien debido al maltrato por parte de la producción.





En charla con este portal, declaró: "Fue hace bastante, no se por qué se dio el tema. No me gusta hablar de las cosas que pasé mal, no me dedico a eso y no me hace bien, trato de no recordarlo. Fue una etapa de mi vida donde no la pasé bien, pero también aprendí y disfrute muchísimo".





"En su momento hubo un conflicto, cuando renuncié el canal me dio la posibilidad de volver y tengo un buen trato, esa es la verdad. Estoy contenta, con trabajo, pero es una etapa que no quisiera recordar, no me hace bien. Hablé en varios programas cuando pasó, pero es algo que caducó, prefiero quedarme con las cosas lindas que viví", cerró Micaela ante la total sorpresa de sus seguidores.