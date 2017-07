Melina Lezcano recordó el episodio de sus fotos hot y chats íntimos

En 2014 se difundieron imágenes privadas de Melina Lezcano, líder de Agapornis y actual participante del Bailando por un sueño.





En Twitter se desparramaron fotos íntimas de la modelo y cantante de 25 años junto a varios chats de WhatsApp de alto voltaje. Ahora, luego del escándalo de las conversaciones entre un exfutbolista y Natacha Jaitt, Lezcano recordó el episodio.





"Me daba verguenza subirme al escenario", recordó la cantante en Diario de Mariana y remarcó: "cuando uno no está acostumbrado es complicado".





"Hay que cuidarse un poquito, y más que nada por respeto, si estás en pareja", aseguró.





"No voy a entrar en el juego porque me voy a ir a la mierda", rezaba uno de los mensajes. "Nada de lo que me mandes me va a calentar. Asi que hacés bien. Y no arranques porque te arranco a provocar yo", se leía del otro lado.





Pero Melina redobló la apuesta: "Igual me copa dar esa imagen porque todos me tratan como a una princesita, y después se sorprenden de lo guarra que soy".





"Es como: 'Hay que ser una señorita en la calle y una puta en la cama'", seguía, elevando el nivel de ebullición del muchacho.