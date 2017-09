"Me voy a sacar lolas porque me duele la espalda"

En una sociedad donde los patrones estéticos condicionan a muchas mujeres, Nati Jota (23) tomó la decisión de pasar por el quirófano para sentirse más cómoda con su cuerpo y aliviar ciertos dolores físicos. Sí, la notera de ¿En qué mano está? e influencer en las redes sociales confesó en Perros de la Calle que se realizará una operación para reducir su busto. Aunque aún no tomó la decisión de cuándo llevarlo a cabo. Foto.





Antes de hacer pública su elección, la panelista invitada al programa de Andy Kusnetzoff ingresó en el tema, abriendo un interesante debate con sus compañeros radiales: "¿Todos prefieren tetas naturales?", indagó Nati Jota. "Sí, no me gustan que estén hechas. Prefiero natural", contestó el conductor, dándole paso a la confesión de Nati.





"¿Puedo decir algo polémico? Voy a hacer una declaración. Yo me voy a operar, pero al revés. Me voy a sacar", reveló, manifestando sin rodeos su necesidad de reducir el tamaño de sus lolas. Luego dio los motivos.





"Primero, en líneas generales, tener tetas era moda antes. Ahora la ropa está pensada para chicas más planas. Segundo, porque me duele la espalda. Además, estéticamente no me gusta. Es difícil estar erguida frente al mundo porque te da vergüenza. Terminás encorvada", aseguró, convenida con el paso que va a dar.

Fuente: El Intransigente