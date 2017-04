Matías Ale contó toda su verdad en una imperdible entrevista con Jorge Rial

Matias Alé estuvo sentado en el piso de "Intrusos" y dio detalles de su recuperación y contó anécdotas durante el brote que le marcó un antes y después en su vida.





"Me siento contenido, entero y lúcido como nunca. Lo mio fue un episodio aislado, no una enfermedad. Tengo el apoyo y el amor de mi mamá y mi hermano. Tengo las mismas sensaciones que cuando me separé de Graciela Alfano, tuve que buscar trabajo de nuevo. Quiero reivindicar a mi madre. Alejandro Muller fue uno de los pocos que estuvo a mi lado. Recién ahora estoy comprendiendo lo que me pasó y de la importancia de los vínculos. Hoy estoy haciendo el duelo del encierro y de lo que pasé. Me arrepiento de decisiones laborales que tomé. Con Grecia Colmenares tuve una relación íntima. No hubo ni una prueba sobre el embarazo de Flor Maggi. Cuando me casé fui inconsciente de lo que hacía. Cuando tuve los brotes, sentí que era Dios, reclutaba gente y daba discursos, sentía que lo que tocaba lo bendecía, pensé en hacer helados sanadores. En Diciembre María Del Mar se portó bien conmigo, hizo lo que pudo. Mi familia sufrió mucho por mi relación con María. ".









Fuente: pronto