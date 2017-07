¿María Amuchástegui podría haber sufrido un "petus de nena"?

La muerte de María Amuchástegui, hizo recordar a los más memoriosos que fue protagonista de un gaseoso incidentetelevisivo, aunque nunca comprobado a ciencia cierta.

Amuchástegui era conductora de un programa de televisión en los que daba clases de gimnasia durante todas las mañanas al estilo de Jane Fonda, en los años 80.

Pero su exitosa carrera tuvo un corte abrupto cuando comenzó adifundirse el rumor de que se le había caído un gas en medio de una rutina. Cuando terminó la temporada su programa no fue renovado, y ya ningún canal lo quiso incorporar en su grilla.

El periodista Cicco hizo una larga investigación con el objetivo de publicar un libro que nunca llegó a la imprenta, pero nunca pudo llegar hasta el fondo del asunto.

Ahora que el tema fue puesto en agenda, una nueva teoría podría explicar que fue lo que le ocurrió a la pobre María: una ventosidad de este tipo, también conocida como "petus de nena", o flatulus vaginalis, en latín.

Claro que es otra cosa: no es una ventocidad que suelen tomar olor desagradable cuando toma contacto con el aire. No tiene nada que ver con el aparato digestivo.

El gas vaginal es el aire que se expulsa por la vagina y también produce una sonoridad. Aunque, por supuesto, no tiene olor. Para que queda bien claro: es aire no gas. Es habitual que esto ocurre cuando se tienen relaciones sexuales: ingresa aire durante el coito y en algún momento sale en forma ruidosa. ¿A que mujer no le pasó? ¿Qué hombre no lo escuchó?

Pero no sólo durante una práctica sexual se producen los "gases vaginales" es habitual que durante la práctica de diversas actividades deportivas también se generen.

De hecho el cronista fue testigo de una ventosidad vaginal durante una clase de yoga, con varias mujeres practicantes. A una de ellas expulsó un gas vaginal y pidió disculpas.

La profesora dijo que no era necesario pedir disculpas ya que se trataba de algo natural y además imposible de controlar. Dijo también que ocurría habitualmente.

Pues bien, ¿María Amuchástegui no podría haber expulsado "un gas vaginal" mientras practicaba una rutina de gimnasia? Bien podría haber ocurrido, pero es imposible obtener una respuesta.

