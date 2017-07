Maradona se descontroló, contó intimidades de Claudia Villafañe y la amenazó

Diego Maradona decidió hablar en público sobre la gran pelea judicial desatada contra su exmujer, Claudia Villafañe, a quien la acusa de haber comprado departamentos en Miami con su dinero. De paso, opinó sobre el país: criticó fuertemente al presidente Mauricio Macri y celebró la candidatura de Cristina Kirchner.

"Si yo me moría, le iba a hacer ganar mucha plata a Villafañe. Porque ella no quiso firmar la última internación que tuve. La que firmó fue Verónica Ojeda", comenzó Diego en diálogo con Luis Novaresio en Debo Decir, en un móvil desde Cuba, minutos antes de que en otro canal estuviera Claudia Villafañe hablando en el living de Susana Giménez.

"Que Claudia se cuide... No descarto que Claudia vaya presa. Ahora estamos en la pelea con Matías (Morla) en Miami. Hemos ganado todo. Claudia, de desesperada, está al lado de Tontín (por su novio, Jorge Taiana). No puede avalar con sus ingresos siete departamentos en Estados Unidos", continuó.

La disputa refiere de julio de 2015, cuando el exfutbolista descubrió a través de una auditoría que le habían desaparecido 80 millones de pesos de sus cuentas bancarias. Él cree que su ex se los quedó y pone como prueba 7 propiedades en Miami.





"Si la Justicia le da la razón a Claudia yo soy Chirolita. No tiene un trabajo, no sabía cocinar, después hizo cursos para eso. Que en 2017, esa Claudia que salió de Paternal o Villa del Parque tenga 7 departamentos en Miami. No... ¡Esa es toda plata de papá!", aseguró.

Y agregó: "No le voy a perdonar nada en absoluto y va a ir presa. Mis hijas saben que es muy evidente que su madre, sin tener un recibo de sueldo, tenga 7 propiedades en Miami, no es normal. ¡Eso no se puede creer! Claudia es una ladrona. Lo que ella debería saber es que nos vamos a morir nosotros dos y van a quedar Dalma, Gianinna, Dieguito, Dieguito Fernando, Jana y el crack (por su nieto Benjamín)".

Luego, al Diez le consultaron sobre el país y no dudó en dar su parecer. "Hace 3 o 4 meses, cuando me fui, vi una Argentina de rodillas y me fui muy triste. Pero los argentinos sabemos lo que es sufrir. Nosotros nos acomodamos y siempre hemos salido de los problemas", afirmó.

Entonces, le pegó a Macri a la hora de evaluar su gestión: "Los despidos y las huelgas... Eso, a uno que está tan lejos, le duele mucho. A veces hasta tengo que cambiar de canal porque me da mucha pena. Este no es un gobierno para los argentinos sino en contra de los Kirchner y eso hace que la gente se muera de hambre. Él se pone a pelear con los Kirchner, va con los jueces a tirarle piedra a la casa de Cristina, pero se olvida que hay un país que tiene hambre y hasta quisieron sacar el subsidio a los discapacitados. Eso nos debería dar vergüenza a los argentinos. No por Macri, que nos robó toda la vida junto con el padre. Eso que hizo es de Drácula más que de un presidente".

Y en contraparte, bancó a Cristina Kirchner en su candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. "La decisión me parece fantástica. Creo que la presidente se merece estar en el medio de todo esto para poder también ella decir la suya. A Macri lo vi más de vacaciones que trabajando. Todo lo contrario a lo que hacía Cristina", concluyó.