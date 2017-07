El cantante colombiano, que actuará el 3 de septiembre en San Juan, dejó de lado a Maluma para expresarse en su perfil de Instagram como "José Luis", su verdadero nombre.





Embed Nadie sabe que hay detrás de la vida de los artistas.. (no me estoy quejando) solo digo que nadie se imagina por las cosas que uno tiene que pasar para ser "Exitoso". Yo solo pido salud para seguir acá de pie hasta el día que ustedes quieran. Los amo y no se olviden que todos somos iguales, reímos y lloramos, tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. antes de existir MALUMA siempre ha estado JUAN LUIS! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 12:32 PDT



