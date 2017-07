Macarena Rinaldi: "No soy la novia de Federico Hoppe"

Pero, en las últimas horas, el rumor volvió a crecer con fuerza: la colega Mariana Brey dijo que están de novios y la duda quedó otra vez instalada.









"Gracias por consultarme otra vez porque la verdad que no es cierto. No soy la novia de Federico Hoppe. No sé de dónde sacan eso", afirmó Maca.

Embed Gracias @johaandinomakeup por maquillarme en la sentencia! Y @rodrigomesina por tus ondas imbatibles jajaja, cuánto disfruto esos días donde nos juntamos todos!!! Una publicación compartida de macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 9:37 PDT



Recordemos que Hoppe ya estuvo en pareja con tres bailarinas del certamen: Laurita Fernández, Barby Reali y Rocío Robles.

