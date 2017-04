Luisana Lopilato rompió el silencio y aseguró que su hijo, Noah, "está bien y feliz"

"Gracias a Dios, mi hijo está bien", afirmó hoy Luisana Lopilato, quien se encuentra en el país para presentar la película "Los que aman odian", que protagoniza junto a Guillermo Francella y Alejandro Maci. Se refería a Noah, el pequeño que tuvo junto al cantante canadiense Michael Bublé y que sufrió una enfermedad que la obligó a poner en stand by su carrera artística.

En la conferencia de prensa que ofreció este mediodía, la actriz se mostró fuerte y feliz con el resultado del tratamiento y con haber vuelto al trabajo. "Mi vida hizo un stop en estos cinco meses y ayer estaba en el set", relató Lopilato, y añadió: "Cuando te pasan cosas como las que nos pasaron a nosotros uno cambia la perspectiva de su vida. Valoro ahora mucho la vida, el momento, el hoy".

"Me puse en el proyecto, en cumplir con todos y devolver un poco a todos y terminar algo que está muy bueno", comentó la protagonista de "Casado con hijos", y confesó: "Lo único que me sostuvo fue la fe que tuve en que Dios tenía un milagro. Me puse fuerte en que mi hijo iba a estar bien. Transmitía eso a todos mis amigos y familia".

"Como familia estuvimos siempre muy unidos y la luchamos hasta el final. Lo pusimos todo para nuestro hijo, para que salga adelante", agregó la intéprete, y siguió: "Hay que ser positivos, seguir retomando de a poquito la vida y demostrarle a mi hijo que hay un futuro".





"Al final, cuando todas las luces se apagan, lo importante es lo que tenemos en nuestra casa", sentenció la joven, quien volvió a la Argentina para completar el rodaje del filme "Los que aman, odian", interrumpidas a finales de octubre por el diagnóstico de cáncer de hígado del pequeño.