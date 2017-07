Luis Miguel y Karina Jelinek ¿juntos?

Karina Jelinek y Luis Miguel son amigos desde hace muchos años, aunque recién ahora se conocen más detalles de la relación entre la modelo argentina y el cantante mexicano.

Esta semana se revelaron capturas de la cercanísima relación que tienen y la modelo no pudo más reírse y dar particulares respuestas.

"Somos amigos desde hace nueve años", afirmó Karina cuando Horacio Cabak comenzó a amenazarla con mostrar las imágenes y reveló una foto de la morocha dándole un beso en la mejilla al cantante.

Los chats de Karina y Luismi



"Amor. Bellísima. Preciosa", le decía Luismi en los mensajes a la panelista y le mandaba emojis de rosas.

En ese momento, Kari contó que el el cantante no utiliza la app de mensajaría: "No usa WhatsApp, sólo manda mensajes de texto", reveló para indicar que utiliza Telegram que es más seguro..

"Nos conocemos desde hace mucho, pasamos historias muy locas y en cualquier parte del mundos siempre nos encontramos. La última vez no lo reconocí. El me dice '¿Kari, sos vos?'. El tiene una memoria increíble", contó la ex de Leonardo Fariña, que además confesó que, como a todos sus amigos, lo llama "amore".