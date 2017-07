Lucía Galán: "Hay mujeres que se embarazan para cobrar la AUH"

Lo dijo en el marco de una entrevista en el programa "Los ángeles de la mañana" para referirse a su fallida intervención como bailarina en Bailando 2017 y, de paso, promocionar la fundación que lleva adelante con su hermano.

"Lo veo en el hogar, una mujer dijo 'ahora estoy esperando que mi hija crezca para cobrar la AUH para que entre más plata a casa'", aseveró la militante de Cambiemos, que en varias oportunidades se fotografío con el presidente Macri.

Además, aprovechó para disparar al aire una afirmación incomprobable sobre que "muchos chicos" no la reciben. "No me estoy poniendo en contra de la AUH pero hay muchos padres que no la vuelcan en sus hijos", aclaró.

Fuente: Infonews