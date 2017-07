Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras regresaron a la pista para presentar su coreografía de Cumbia Pop y demostraron que van a dar que hablar en este Bailando. La pareja de bailarines que representa a San Juan se movió al ritmo de Tomate el palo, de Miss Bolivia, y sorprendieron a todos al comenzar y terminar su actuación en la tribuna del estudio.

Ángel de Brito (8) evaluó: "Les tocó un temazo y la coreo no me sorprendió del todo. El vestuario no fue muy cumbia, fue más pop. No tienen que abusar de los trucos en todos los ritmos, pero son muy buenos los dos".

Pampita (voto secreto) advirtió: "Me gusta que cada ritmo tenga su esencia. Me pareció más reggaetón. Me gustó mucho el principio y menos el final. Igualmente, el puntaje es muy bueno".

Moria Casán (9) los felicitó: "Hacía mucho que no había esta energía en el estudio, parecía una final. Me gustó lo que hicieron, pero me faltó la erección capilar. Hacen artesanía en el ballet y ambos están disfrutando, relajados. No hay tensión de ningún tipo".

Y Marcelo Polino (6) aclaró que le hubiese gustado algo más de cadencia cumbianchera: "Fue como una gran ensalada todo. Son bárbaros, re talentosos, de lo mejor que tenemos. Lindo lo que hacen, faltó cumbia"

Total: 23 puntos.

Embed