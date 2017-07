Lourdes Sánchez acusó a Chechu Bonelli de hablar mal de su hijo

La tensa relación entre Lourdes Sánchez y Chechu Bonelli se acrecentó en la última aparición de la bailarina en ShowMatch.

Resultó que la mujer del Chato Prada repitió que estaba molesta por ser tildada como "acomodada" y luego Angel de Brito reveló otra frase que a Lourdes le habría molestado de Chechu.

"Paso algo más, lo de la coronita es cierto pero Lourdes escuchó un comentario de Chechu sobre ella que mucho no le gustó. Dijo una frase desafortunada sobre el hijo de Lourdes y a Lourdes no le gustó nada", aseguró el jurado.

"Me cansa que me digan que tengo coronita", se quejó Lourdes Sánchez



"Lo que dijo no lo voy a decir porque involucra a mi bebé... Capaz dice cosas sin querer. Eso me lo dijo a mí. Me quedé con la angustia porque tiró una cosa que no me gustó", sostuvo la mujer del Chato, sin revelar la interna.

Entonces fue Bonelli la que quiso que las cosas queden más claras. Por eso, acto seguido, escribió dos mensajes en Twitter.

"Solo quiero aclarar que JAMÁS se me ocurriría hablar mal de un niño. Más aun siendo madre. Mañana sabrán cómo fue el mal entendido. Gracias", expresó.