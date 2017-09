Los perros de Lourdes Sánchez inauguraron una sección en un portal de chimentos

#Bicheros es la nueva sección de Ciudad que podés ver a través de las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube.

En la primera entrega, Lourdes Sánchez abrió las puertas de su casa para que conozcamos a Lolita y Bianca, sus chihuahuas.

La entrevista giró en torno a los gustos, preferencias y "caprichos" de las más mimadas de la casa de la bailarina y el Chato Prada.

"A Bianca la tengo hace diez años, cuando me vine a vivir a Buenos Aires desde Corrientes, es mi compañera incondicional. Lolita llegó a nuestra casa hace poco más de un año. No sabíamos que yo estaba embarazada de Valentín (su hijo que hoy tiene 10 meses) y se convirtió en la cuidadora de mi panza, es más, yo creo que ella piensa que es la mamá del nene. Y, aunque no lo crean, la primera palabra de Valentín fue 'guau'", reveló Lourdes.

Además, la conductora de El Universo de Lourdes contó: "El Chato es el que las saca a pasear, las lleva a la veterinaria y las cuida un montón".