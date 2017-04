Los fenómenos detrás del éxito de "Soy Luna"

Una de las grandes novedades de esta nueva entrega de la serie, que dirige la misma dupla creativa de "Violetta" Martín Saban y Jorge Nisco, gira en torno de las transmisiones en tiempo real que ofician de "Gran Hermano" y llegan a los lugares comunes para sacar a los personajes de su zona de confort.



En una ronda de entrevistas que el joven elenco del envío ofreció durante una jornada de rodaje en las locaciones de Don Torcuato, la actriz española Ana Jara, conocida en la serie como Jim, y su par argentina Chiara Paravincini, quien se pone en la piel de su amiga inseparable Yam, anticipan que la nueva temporada tendrá "mucha acción, conflictos entrelazados e historias que trabajan en paralelo y hacen a la serie más interesante".



Durante los ochenta capítulos de "Soy Luna" pasaron audiciones y conciertos de rock, peleas y reconciliaciones, el victorioso final en la competencia internacional de patín de Ámbar (la villana interpretada por Valentina Zenere) y Luna (protagonizada por la mexicana Karol Sevilla) y la despedida de Matteo (Ruggero Pasquarelli) que incluyó el tan esperado beso con Luna.



En Argentina, el último capítulo que se emitió el 26 de agosto del año pasado, fue lo más visto en su franja horaria y obtuvo 5.3 puntos de rating, un incremento del 130% respecto de la audiencia habitual de la señal Disney Channel.



"Disney siempre aspira a generar cosas grandes pero creo que primero el éxito va en nosotros y en formar un gran grupo que pueda transmitir lo que queremos transmitir y que la gente lo reciba de la mejor manera", expresa Lionel Ferro, que se pone en la piel de Nicolás Navarro, uno de los integrantes de la Roller Band, en diálogo con Télam.



Esta dinámica distendida de la que habla Navarro cuando hace referencia a formar un grupo que logre transmitir lo que quieren, es la que se respira en los diferentes espacios de los estudios cinematográficos Baires, ubicados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde los actores grabarán diariamente hasta marzo, durante la mañana y hasta las 18.



La segunda temporada de "Soy Luna" regalará nuevas situaciones en grupo en pos de reivindicar el valor del trabajo en equipo, "habrá muchas imágenes enriquecedoras para los chicos y una maduración en las relaciones porque los personajes crecen", agregan Jara y Paravincini, quienes más allá del personaje supieron construir una muy linda relación de amistad.



Entre otras cosas, a la ya conocida casa de Ámbar y Luna y los espacios comunes como el colegio, el bar y la pista que tendrán una novedosa dinámica de cámaras que transmitirán todo lo que ocurra allí dentro, se suma un sitio nuevo: la sala de ensayo de la Roller Band, un loft multimillonario atravesado también por cámaras que generarán una relación diferente entre ellos.



El power trío de los "más cancheros" que se completa con Gastón Perida (interpretado por el cordobés Agustín Bernasconi) y Simón Álvarez (por el mexicano Michael Ronda), además de Navarro, llega a esta segunda temporada con una nueva incorporación: el productor musical.



Aparte, mientras la relación entre Luna y Matteo continúa tan vigente como intermitente, Gastón consolida su relación con Nina (Carolina Kopelioff), la mejor amiga de Luna y quien la incentivará a descubrir su pasado.



"Nina es un extremo", cuenta con humor Kopelioff sobre la construcción de su personaje y rescata: "Hacer a Nina me pareció un desafío por los textos enormes que tiene, y al principio me parecía difícil porque sonaba como un robotito. Que muchas nenas se sientan identificadas me pareció relindo".



De vuelta al ámbito de la Roller Band, un nuevo personaje aparece en escena: el brasileño Samuel Nascimento -quien se popularizó por interpretar a Broduey en "Violetta"- encarnará a Santi Owen un tipo de negocios que busca ganancias en todo lo que hace y que "llega para desestructurar todo", adelanta el actor entre risas y con un español tan veloz como gracioso.



Este nuevo integrante del elenco le presentará al trío un mundo de negocios que los ayudará a conocer y pensar el mundo de otra manera. "A veces -agrega Nascimento- el productor musical tiene la ambición de querer más, una visión más allá de los artistas, y quiero llevar a los chicos a ese lugar".



Además del entretenimiento de las historias en sí, la serie busca poner en el tapete valores como el trabajo en equipo que "es un valor importante que se está perdiendo. Son todos individuales. Resalta la unión de la fuerza y hacer la misión de convencer al que está más abajo o al que está en contra", opina el joven chileno Jorge López, quien interpreta a Ramiro.



"El patinaje fue un desafío muy grande para todos nosotros porque ninguno patinaba y pudimos gracias a la ayuda de los coach. Eso esta bueno mencionarlo porque la gente ve lo que sale en las pantallas pero no el trabajo enorme que hay detrás ni los talleres ni horas de práctica que tuvimos durante meses", resaltan los muchachos de la Roller Band.



López, quien se encuentra en un momento "gratificante" de la carrera, como muchos de los nuevos talentos con los que comparte sus días, y disfruta de que su trabajo "se vea en muchos países" y relata con firmeza sobre el precedente de Disney con "Violetta" y que las expectativa se tenían. "Querían superar el éxito de la serie pero nosotros teníamos incertidumbre", desliza ya sin inseguridades y dejando entrever que ahora saben sobre qué están parados.





soy luna



La tira televisiva "Soy Luna", que se perfila para superar las expectativas de "Violetta", que rompió récords en cifras de audiencia, estrenará su segunda temporada el próximo lunes, a las 18, por la pantalla de Disney Channel, y entre las novedades propone la incorporación de cámaras en lugares comunes, nuevos personajes y más enredos.