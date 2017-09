"Los elogios a Coki fueron siempre, ambos nos apreciamos"

Juan Alberto Mateyko elogió a Coki Ramírez con algunos mensajes en Twitter que despertaron la curiosidad de muchos.





Embed Con tu belleza pones celosa a cualquiera. — Juan Alberto Mateyko (@jamateyko) 23 de septiembre de 2017 Embed .Una bella mujer.En el escenario es una artista con todas las letras. — Juan Alberto Mateyko (@jamateyko) 23 de septiembre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el conductor quien contó el vínculo de amistad que tiene con la cordobesa y la destacó como mujer.





"Los elogios fueron siempre al verla. En 2008 la llevé a Villa Carlos Paz a un programa en vivo y me encantó como cantante y artista. Es una persona agradable aparte de ser muy bonita. El día viernes vi un tuit donde decía que le cancelaron un show porque la novia estaba celosa porque fuera a cantar ella. A título de broma le puse que hacía bien en ponerse celosa. Nada más. Y ella me respondió", expresó El Muñeco.





"La última vez que la vi fue hace tres o cuatro meses. Ella tiene salidas constantes, muchos shows privados y de diferentes eventos en distintos lugares", añadió el conductor.





"Me parece una persona fantástica, normal, bella, es una artista muy buena y tiene muy buena voz y sentimiento. Se adapta a cualquier tipo de característica y estilo como artista, puede cantar un tema de Isabel Pantoja o de Luis Miguel con el tinte y la personalidad de ella".





"Aprovechando que tengo tiempo de entrevistas más extensas hoy (martes) la voy a entrevistar en mi programa a la noche. Tiene una cantidad de seguidores importante. Uno se luce con ella, canta fantástico", agregó.





Y cerró a puro elogio para Coki: "Siempre me comporté como un caballero con ella. Conozco la hermana y mamá. gente bien, gente sencilla. En el escenario es una artista que desarrolla todo. La vi en el ND Ateneo hace dos años y me pareció un show fantástico. Mi relación con ella es de amistad, cariño, no hay nada raro ni escondido en todo esto. Fue una expresión de ambos que nos apreciamos".