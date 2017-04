Loly Antoniale estaría embarazada: su palabra en exclusivo

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza el rumor de que Loly Antoniale estaría embarazada. La propia modelo cordobesa desmintió los rumores.

Según algunos trascendidos, gente cercana a Loly habría contado que podría estar embaraza de su nueva pareja, un asistente personal de Marc Anthony.

"No es correcta esa información. No estoy embarazada. La verdad es que no estoy al tanto de lo que se dijo, no vi nada", manifestó Loly ante la consulta.

Antoniale se encuentra en Miami desde agosto pasado, y a través de su cuenta de Instagram comparte imágenes de su gran presente, codeándose con figuras internacionales.

Cabe recordar que hace unos días, Cinthia Fernández dio detalles en Confrontados del nuevo presente sentimental de Loly y puso en pantalla la imagen del nuevo novio de la cordobesa.

"Mariana está en pareja hace un año, aproximadamente. Cuando ella terminó se relación con Jorge, se fue a Miami, empezó a trabajar en una agencia de modelaje y conoció a esta persona. A esa agencia es muy difícil entrar; a no ser que entres de la mano de alguien poderoso. Y la mano que la acompañó es muy poderosa... El señor se llama Walter y es el representante de Marc Anthony y Wisin y Yandel", contó la panelista en el programa que se emite por Canal 9.