Lo señalan de tener una nueva "polla", pero él...

El conductor de Combate El Pollo Álvarez fue visto este fin de semana largo a la salida de un boliche junto a la panelista Mariana Brey.



Y no es la primera conquista de la farándula en la lista de Álvarez. Al menos así lo reflejan los numerosos rumores que lo vincularon a Barbie Vélez; Candela Ruggeri y hasta su compañera de TV Laurita Fernández.



La noticia la dio a conocer Amalia Granata en Radio Mitre. Los jóvenes habían sido vistos a la salida de un boliche de costanera.



En diálogo con PrimiciasYa.com, el Pollo aclaró qué relación lo une con Brey: "Con Mariana nos conocemos hace años, desde que trabajamos en TyC Sport. No pasó nada ese día que nos vimos en Tequila, nos cruzamos y buena onda como siempre. Pero no hubo besos y tampoco existe una relación. Nos divertimos un rato porque nos conocemos hace mil y tenemos la mejor".



Por su parte, y con humor, Brey también en dialogo con este portal, comentó: "Es un gran amigo que conozco hace muchos años, así que me van a ver mil veces más con él en un bar, en un resto, en la cancha. Ya le dije: 'Pollo ahora que parece que soy tu nueva conquista, la próxima mínimo salimos a upa, jajajaja'".