Llega el fin de una era de super héroes en el cine

El Universo Cinematográfico Marvel que nos trae tantas películas que nos encantan lleva entre nosotros desde 2008, el año de su primer estreno ('Iron Man'). Esta película marcó el principio de la primera fase del estudio que culminó con la primera película de 'Los Vengadores' en 2012. La fase dos comenzó con 'Iron Man 3' y concluyó con 'Ant-Man'. Ahora mismo nos encontramos a mitad de la fase tres que comenzó con 'Capitán América: Civil War' en 2016.

Recientemente en una entrevista, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dejó caer que el final de la fase tres puede marcar el fin de una era y el estudio deberá cambiar su manera de agrupar sus estrenos: "Hemos tenido suerte de que las expiraciones de los contratos de los actores no han alterado mucho las cosas hasta ahora" (...) "Los actores han sido asombrosos con su entusiasmo sobre las direcciones y las tramas que tomamos" (...) "Llegar a 'Vengadores: Infinity War' tiene como una sensación de clímax, si no es una conclusión, y para cuando lleguemos a 'Vengadores 4' habrá 22 películas que formen las tres primeras fases del MCU. Lo que pase después será muy diferente, no se si será la fase cuatro o si será algo distinto".

¿A que se refiere Feige exactamente cuando habla de expiraciones de contratos y conclusiones? Los Vengadores actuales (Chris Evans, Robert Downey Jr., Jeremy Renner y Scarlett Johansson) están muy cerca del final de sus contratos que los ata a ciertas películas. Si alguno decide que no quiere seguir en Marvel, el estudio deberá plantearse seriamente lo que hacer. Puede que sustituyan al actor en cuestión o puede que necesiten hacer un reboot. Aunque esto puede ser un problema ya que la mayoría de los fans ya asocian a los actores con sus respectivos personajes.



Fuente: ECartelera