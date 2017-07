Le tiraron así: "Laurita tiene más ganas de volver con Hoppe que con Fede Bal"

Anoche, en el Bailando, Laurita Fernández y Fede Bal realizaron la Salsa de a tres junto a la impactante Emilia Attias, quien asombró a todo el mundo tanto por su belleza como por su talento.

Tras el baile, Ángel de Brito lanzó un verdadero misil al referirse al acercamiento que en las últimas horas tuvieron la rubia y el actor.

"Yo no creo que vuelvan, para mí ya se soltaron. Los veo a cada uno por su lado. Y la veo a Laurita con más ganas de volver con Hoppe que con Fede Bal", tiró.

"No, no, no. Simplemente, nos estamos llevando bien y hablamos, cosa que el año pasado dejamos de hacer por una cuestión lógica. Es eso tal vez lo que ven, un buen trato que volvimos a tener", respondió ella. "Así se empieza", retrucó De Brito. ¡Terrible!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed