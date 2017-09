Laurita Fernández es acosada por todos por los rumores de embarazo

Federico Bal y Laurita Fernández abrieron el Cha Cha Pop y no lograron esquivar las preguntas sobre los rumores que indican que la rubia estaría embarazada.

"Si llegás a estar embarazada, cuéntele a Carmen antes que a nadie", le recomendó Marcelo Polino. "Me habré comido un alfajor, por eso me vieron panza. Te juro que no estoy embarazada", contestó la bailarina.

Pero Tinelli también intervino en el asunto: "Están los padres de Laurita preocupados porque no saben nada", disparó el animador.

"Me gustaría casarme antes de tener un hijo", declaró la conductora de Combate.

Luego, Polino, tiró una pregunta súper picante: "¿Tenés un atraso Laurita?". "No", fue su respuesta.

Finalmente, la frutilla de la torta llegó por parte de Marcelo Tinelli:"¿Se están cuidando?". "Si, todo en orden, todo en regla", explicó ella.

