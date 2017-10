Las frases de Natacha Jaitt ante el juez al que reveló que estaba "enamorada de Latorre"

Natacha Jaitt declaró como imputada ante el juez de instrucción Rodolfo Cresseri en el marco de la causa en la que está acusada por el presunto delito de "extorsión", tras haber anunciado que revelaría cuestiones privadas de Diego Latorre tras el conocido escándalo.

La mediática se presentó ante el juez y relató que conoció a Latorre "en junio de 2016 en la entrega de los premios Martín Fierro de radio". Él fue quien insistió para iniciar una relación, pese a que ella le había dicho que no se vinculaba con "casados", explicó Jaitt.

"Diego me dice que él no tiene nada con Yanina, que hace años que no tiene una relación, que en un momento fueron swingers, que además no tiene relaciones sexuales con ella, y que quería saber cómo podía hacer para conocerla cuando volviera de Miami. Además me aclaró que se iba a separar de Yanina", describió Jaitt ante el juez.

El futbolista bloqueó a Natacha en la red social y la furia de la Jaitt se hizo sentir a través de un par de líneas reveladoras. El futbolista bloqueó a Natacha en la red social y la furia de la Jaitt se hizo sentir a través de un par de líneas reveladoras.



"Diego me dijo que hacía años que no tenía una relación con Yanina, que fueron swingers y no tenía relaciones sexuales con ella", contó.

Relató que ella estaba fuera del país cuando tomó contacto y que cuando regresó se reunió con Latorre, quien pasó a buscarla en su camioneta: "Diego fue muy convincente con ella, situación por la cual mantuvieron una relación sexual en el vehículo", detalla la declaración.

"En esa oportunidad le volvió a insistir que su relación con Yanina estaba terminada, en tanto que le cuenta que incluso él venía de tener relaciones con otras personas, pero que había tenido problemas con una chica que se había obsesionado con él, y que a raíz de ello Yanina se había enterado de sus amoríos", dice.

"Diego me insistía con ir a su casa, fijando horarios a primera hora de la mañana dado que a esas horas sus hijos no estaban, en tanto que también a él le convenían porque le inventaba a Yanina que en esas horas iba a correr", contó a la justicia.





03-16-jaitt.jpg



Jaitt explicó que los videos que trascendieron estaban en una tablet que le fue robada en mayo pasado, cuando estaba en un bar cercano a Tribunales esperando para hacer una denuncia por violencia de género que había sufrido por parte de otra ex pareja.

Explicó que desde que ese material llegó a la prensa, Latorre no volvió a hablarle y, que la denunció penalmente a través de su abogado, Fernando Burlando.

Según la acusación contra Jaitt, luego le habría exigido "una nueva cifra de alrededor de un millón de pesos bajo intimidaciones concernientes a la publicación de un video donde aparecía Latorre en una situación sexual íntima con otros hombres de origen chileno".

"Yo estaba enamorada de Diego, y él, no solo no me atendía en el teléfono sino que también me negaba por los medios de comunicación", aseguró Natacha a la justicia.