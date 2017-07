Lali Espósito habló de todos sus ex: el insulto que le dedicó a Mariano Martínez

Lali Espósito participó del ciclo Línea de tiempo de Matías Martin y reveló detalles hasta ahora reconocidos de su vida. De sus polémicas separaciones al día que se le plantó a su padrino artístico, Gustavo Yankelevich.

"Tengo un buen carácter. Mis padres siempre me han enseñado que uno puede decir todo lo que uno piense, así sea muy duro, pero con respeto. Por eso nunca le temí a las grandes figuras o los grandes productores como Gustavo", reconoció la morocha. La anécdota se encuadra en el momento en el que el ciclo Casi Ángeles había llegado a su fin. El mismo en el que Lali decidió lanzarse como cantante solista, pero sin el respaldo de la discográfica que apoyaba a la banda juvenil.

"Me acuerdo que le dije: 'Siento que tengo hacer otras cosas, tengo mis canciones'. Fueron muchos años de Teen Angels y sentí que era una etapa que ya estaba terminada para mí", recordó la cantante. "¿Y qué te respondió Gustavo?", indagó Matías. "Me dijo algo así como: 'Seguí tu camino, estábamos haciendo una carrera de la p... madre', o algo así. Él putea mucho. No sabés si te quiere matar o de verdad te está diciendo que lo hagas".