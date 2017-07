La Siciliani se mostró en ropa interior y hasta la tildaron de ordinaria

No es la primera vez que Griselda Siciliani muestra con orgullo -y poca ropa- su físico privilegiado en las redes sociales. A pesar del frío polar que afecta a casi todo el país, la actriz se mostró muy desabrigada este martes y sus seguidores la criticaron.





"Mateando bien abrigada #MartesSosMiDomingo", escribió en Instagram con ironía la protagonista de Sugar y próximamente jurado de ShowMatch -cuando bailen Carolina Pampita Ardohain y Moria Casán la salsa de a tres-. En la foto, se la puede ver con gorro y botas pero muy poca ropa.





griselda-siciliani2.jpg



A muchos de sus seguidores no les gustó la imagen y se manifestaron en los comentarios. "Qué lamentable, no me gusta", "básica", "ponete un pantalón por el amor de Dios", "dejá de mostrar la bombacha, Griselda, no te hace falta ser tan guarra, quedás muy ordinaria", "¡qué necesidad de ponerse en pelotas en todos lados! Por favor, se quedaron cortos con decirte básica", fueron algunas de las críticas que recibió. Por supuesto, su figura también recibió varios elogios.





griselda-siciliani3.jpg





Hace unos días Fabián Mazzei se refirió en muy duros términos a la ex pareja de Adrián Suar: "No puedo pretender que esta persona me respete o hable bien cuando ella no habla bien de su propio género. Dice, por ejemplo, que las mujeres que se operan los pechos tienen problemas psicológicos, de personalidad. Y si ella no respeta a su propio género, ¿qué puedo esperar de mí? Una mujer que habla así dentro de una sociedad machista, puede decir cualquier barbaridad".