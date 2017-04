La Siciliani le saltó a Araceli por sus declaraciones " son una gronchada"

Griselda Siciliani fue muy dura con Araceli González, ambas exparejas de Adrián Suar, a la que trató de decir "gronchadas". Es que Ara se refirió con ironía a las cirugías estéticas de Griselda y Magui Bravi, la señalada como la actual pareja del gerente de Canal 13.

"Sobre los rumores con Lamothe, tampoco le echo toda la culpa a la prensa, hay gente en los trabajos que dice cosas que no son. Una persona le dijo a mi hermana que estábamos juntos. Entiendo que da ilusión en los protagonistas, pero Esteban es mi amigo y me dio bronca todo lo que jorobó", dijo en diálogo con el ciclo de América.





"No me importa lo que piensen, ahora de ahí a que sea cierto... Salvo que digan que estoy saliendo con el mago sin dientes, no me importa nada", dijo.

Luego, contó que desde que se separó de Adrián Suar, le llueven las propuestas: "Algunos me llamaron la atención. Políticos no me gustan, pero hay de todo, como a cualquier chica, yo estuve en pareja diez años y no sabía que era así".

Más tarde, se refirió a los dichos de Araceli González, que aseguró que a Suar le gustaba su nariz porque no estaba operada: "De esa gronchada no voy a hablar".

Luego de algunos rumores sobre su ex, Griselda se encargó de destacar a Magui Bravi: "Está re fuerte, baila re bien, no le voy a elegir las novias a Adrián y no voy a hablar porque sería meterme en la intimidad, quiero que sea feliz y que encuentre a alguien que lo haga feliz".