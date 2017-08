La Siciliani habló sobre su separación de Suar: "Hicimos terapia de pareja"

Hace casi un años, Griselda Siciliani y Adrián Suar confirmaban su separación. Por entonces, la actriz disfrutaba del éxito televisivo de Educando a Nina, por lo cual el 2016 fue un año difícil en lo familiar para la actriz.





Sin embargo, hoy, Siciliani, brilla en el teatro con la exitosa Sugar y está pasando un momento increíble, pese al escándalo desatado con Araceli González.





"No lo siento como un fracaso sino como una prueba superada. Fuimos una pareja súper exitosa. Tuvimos siempre una relación increíble y la seguimos teniendo. Criamos a nuestra hija juntos. Nos adoramos". señaló la actriz en diálogo con la revista Viva.





En este marco, confesó que ambos intentaron reconstruir la relación: "Hicimos terapia juntos pero no quiero dar detalles porque Adrián no quiere.Creo que muchas parejas en nuestra situación se hubiesen quedado juntas for ever. Nosotros corremos riesgos. Por lo menos yo soy así, y creo que Adrián también. Yo corro riesgos con la pareja y con el trabajo".





Respecto a los temores de "patear el tablero", Siciliani fue sincera: "Siento que hay algo que me dieron, no sé si mi familia o quién, que es la libertad. Me siento bastante libre dentro de lo que se puede. Y defiendo eso".





Por otra parte, aclaró que está soltera y lo está disfrutando: "Por ahora estoy sola. Y disfruto de esta soltería. Hacía mil años que no era soltera. Igual siempre fui muy parejera, muy noviera".