La Rincón se separó del Mono de "Kapanga": "Estoy sola"

"Me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mie..., siempre", expresó la actriz que recientemente ganó el Martín Fierro.





El conductor Luis Novaresio, por su parte, acotó:: "Pero ahora estás bien (en alusión a su relación con Martín "Mono" Fabio -cantante de Kapanga). ¿No meto la pata?"





"Estoy sola y no quiero hablar del amor. Siempre termino con el corazón roto", concluyó.





habló de su mal de amores endonde afirmó que ahora "está sola". De esta manera, la relación con el "Mono", cantante de Kapanga, parece que llegó a su fin.