La mujer del Cata Díaz se pasó del límite, para vergüenza del ex Boca

El defensor argentino DanielDíaz no jugó el pasado fin de semana para el Getafe en el regreso del equipo a la Primera División de España, lo que llevó a su esposa, Celeste Marzella, a criticar duramente al entrenador José Bordalás, a quien calificó de "falso, traidor y cobarde" en su cuenta de la red social instagram."Falso, traidor, cobarde. Todo el año pasado llamando por teléfono pidiendo ideas, sí, como leen, ideas, las que él no tenía para llevar al equipo adelante", escribió en instagram la esposa del ex defensor de Boca Juniors , quien transita en el club la etapa final de su carrera, puesto que ya tiene 38 años.La esposa del catamarqueño le dedicó varios párrafos al técnico, que no incluyó al Cata el domingo pasado en el partido que el Getafe igualó cero a cero como visitante del Athletic de Bilbao, en el estadio San Mamés."Así sos vos, técnico mediocre y persona nefasta", concluyó el mensaje de la esposa del ex capitán de Boca, quien llegó al Getafe en agosto del año último y fue una pieza importante en el equipo que logró el ascenso a la primera división, ya que jugó 34 de los 42 partidos del campeonato.El, quien conquistó ocho títulos en Boca Juniors, con la Copa Libertadores de América de 2007 entre ellos, tiene pocas opciones de jugar el domingo ante el Sevilla, por la segunda fecha de la Liga española, y habrá que ver cómo sigue su relación con Bordalás luego de las acusaciones de su esposa.