La madre de Nati Jota y un consejo sexual muy importante

A través de su cuenta de Twitter, en la que tiene casi 700 mil seguidores, relató la dura tarde que vivió y que terminó con un contundente consejo de su madre, quien le sugirió que se cuidara en sus relaciones sexuales. Pero utilizó otros modismos..





"Veo positivo Hepatitis B en un análisis. Lloro una hora sola. Llamo a mi médica y me dice que lo positivo eran los anticuerpos. Real, durante una hora creí que me moría. Googleé Hepatitis B. Pensé en cómo seguía mi vida así. Remedio. Hábitos a cambiar. Mal flash. También pensé en por qué leí estos análisis un viernes, prefería enterarme un lunes que me voy a morir", explico en una serie de tuits.





"Hoy se sale fuerte", agregó haciendo alusión a que disfrutará de la buena noticia producto de la falsa alarma que vivió. "En conclusión, no tengo nada. De hecho, estoy vacunada (por eso los anticuerpos dieron positivo) pero no me acordaba", continuó.





"Hay que cuidarse, amigos. ¡Feliz viernes!", escribió junto a la captura de la conversación que tuvo con su madre por WhatsApp en la que se disculpa por haber asustado a sus padres. "Perdón que los asusté", comienza la cronista de ESPN Redes.





"Me alegro. Pero tomá conciencia por favor. Nada es gratis en la vida. Cuidate en todo. Usá forro siempre y desde el principio", le respondió su madre con un contundente y claro mensaje de concientización.





