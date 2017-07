La hija del DT de Racing de novia con jugador de River

Es que además de haber jugado como defensor en el Millonario, el técnico de la Academia tiene dos hijos que se formaron en River. A saber: Manuel (15), que juega en la Octava División; y Abril (19), quien en 2015 egresó del colegio que gestiona la institución deportiva.





Abril, la bella rubia hija del entrenador, está en pareja con Kevin Sibille (18), futbolista de la Reserva de River, quien ya tuvo unos minutos en Primera, en un partido amistoso ante Olimpia de Paraguay, pero no viajó a la pretemporada de Orlando (EE.UU.) con el equipo de Marcelo Gallardo. Joven y esbelta, la hija mayor de Cocca tiene algo más de 3.000 seguidores en la red social donde compartió varias fotos de su romance que comenzó de adolescentes, hace ya más de dos años. Aunque un dato llama la atención: hoy no se siguen en Instagram (ella sí lo sigue en Twitter, él no), aunque ambos conservan las recientes fotos del romance en sus cuentas, como una besándose en el último Día de los Enamorados, el 14 de febrero. ¿Crisis pasajera?





Por otra parte, su belleza no pasa desapercibida para otros futbolistas, como es el caso de Brian Fernández. El delantero de Racing fue una los más de 600 usuarios que le pusieron me gusta a un posteo de Abril Cocca del 9 de julio, en el que lució su lomazo con un pantalón y un top negros. Y también le likeó otras dos fotos recientes de la hija de su DT.

Embed Hasta el cielo ✨ Una publicación compartida de Abril (@abbycocca) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 6:02 PST Embed ⭐️ Una publicación compartida de Abril (@abbycocca) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 9:52 PDT Embed Una publicación compartida de Abril (@abbycocca) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 4:08 PDT Embed Feliz dia, te amo hasta el cielooo Una publicación compartida de Abril (@abbycocca) el 19 de Jun de 2016 a la(s) 8:37 PDT Embed Una publicación compartida de Kevin Sibille (@kevinsibille2) el 9 de Oct de 2016 a la(s) 2:04 PDT



Fuente: ciudad