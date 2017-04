La furia de Cinthia Fernández en las redes sociales

Abocada al cuidado de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, e instaladas en Ecuador para acompañar a Matías de Federico, que ahora juega en Universidad Católica de Quito, Cinthia Fernández estalló en las redes contra su prepaga.





Al parecer, Cinthia hace un tiempo que no logra comunicarse con los números de asistencia que le dieron y por eso decidió quejarse mediante su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores.





"@osde no soy la única que tiene el problema. Ya se los dije clarito o me lo solucionan o empiezo a mostrar mails y pruebas de que hacen lo posible para que los clientes no puedan comunicarse. Así que cúmplanle a la gente", escribió muy enojada, y compartiendo las capturas de las respuestas que le dieron.

Embed @reebokargentina Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 2:21 PDT



¿Le solucionarán el problema?





Por otro lado, se armó otro lío horas atrás. Todo comenzó con un video en el que se ve a las gemelas jugando con masas mientras el perrito que tienen como mascota iba y venía. En un momento, el pichicho sintió curiosidad y fue a oler lo que la nena tenía entre las manos hasta que ella lo retó con un contundente: 'eso no se come boludo'.

Embed Increíble mi vaso eléctrico @promixxmixer para mis proteínas de @lumorabsas Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 1:08 PDT



El debate se abrió porque Cinthia, en vez de corregir a la nena, se rió y siguió grabando como si nada. Los usuarios comentaron indignado sobre la 'falta de educación' de las gemelas, del 'poco empeño' que su madre pone en el asunto y otra serie de críticas durísimas.





Claro que también hubo quienes defendieron a la morocha con mucha garra, pero aún así no pudieron evitar que surgiera un acalorado debate al respecto.

Embed @osde no soy la única q tiene el problema. Ya se los dije clarito o me lo solucionan o empiezo a mostrar mails y pruebas de q hacen lo posible para q los clientes no puedan comunicarse . Así q cúmplanle a la gente Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el 26 de Abr de 2017 a la(s) 6:13 PDT



Fuente: El Intransigente