La Farro está hot: "El pibe me pareció muy bonito pero puede ser mi hijo"

Mónica Farro parece haber dejado atrás su relación con Juan Suris. La bomba uruguaya fue vista muy cerca de un exfutbolista el último martes por la noche.





Según algunas versiones, el caballero que se dijo haberle robado el corazón a la infartante rubia sería Patricio Jontade, de 26 años.





Farro desmintió que sea su nueva pareja: "Lo conocí ese día y nada que ver, no es novio. No tiene nada que ver conmigo, no sé el motivo por el cual lo asociaron. Simplemente conversé, pero ya ni mi acuerdo cómo se llama. Estoy muy tranquila como estoy, sola".





Y agregó: "Soy simpática cuando hablo con alguien o me lo presentan. El pibe me pareció copado, muy bonito pero puede ser mi hijo. Pero no lo veo como hombre, mi estética de hombre es otra y muy diferente a la de esa persona".

En cuanto a su presente profesional, indicó: "Sigo en radio La Salada y también en radio Pop y tengo tres propuestas para el verano que estoy evaluando, nada concreto por ahora".