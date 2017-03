La ex de Furriel le dedicó una canción hot a Eva de Dominici

"Te vi saliendo con mi exnovio, sos tan divina, te besaría. Vení conmigo, soñá conmigo, vení te voy a dar mucho más. Me gustaría tocar tus senos, sentirte mía. Vení conmigo, soñá conmigo, yo te prometo que te voy a hacer muy bien". Esas son las estrofas de Eva y Eva, el tema que compuso y canta Naomi Preizler, la modelo y cantante que salió durante dos años y medio con Joaquín Furriel.

La asociación de esas palabras con Eva de Dominici, actual novia del actor, fue inmediata. Más, cuando Naomi se comunicó con Eva para ofrecerle ser la protagonista del videoclip.





"Sinceramente, Eva no podía creer que fuera cierto... Obviamente, no hubo ninguna chance de que aceptara. Estaba muy sorprendida por el contenido de la letra", dijo un allegado de la actriz.

Incluso Furriel también habló con su exnovia, con quien se mostró bastante irritado por su actitud:

En tanto Naomi le dijo que Eva Dominici le gusta aunque aclaró que el tema no está puntualizado en la actriz. "Ella me resulta re atractiva y es el tipo de mujer... Yo soy re abierta para esas cosas. No es un tema que esté dirigido a ella, en ningún momento quise hablar sobre ella específicamente", dijo a Ciudad.com

Naomi Preizler y Joaquín Furriel mantuvieron un intenso romance de dos años y medio. Pero en enero del año pasado la relación llegó a su fin, y la modelo y el actor tomaron caminos separados. A ella rápidamente se la vinculó a un productor musical, mientras que el galán rehízo su vida y comenzó un noviazgo en marzo con la actriz Eva de Dominici.