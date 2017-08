La ex empleada de los Latorre jugó fuerte, "tuvimos relaciones mientras los hijos estaban arriba"

Al morbo que generó el contenido de los chats y audios entre Natacha Jaitt y Diego Latorre, se sumó la denuncia de Soledad Stacul, quien fue empleada doméstica de los Latorre durante unos meses y mantuvo una relación amorosa con el relator.





"Estuve ahí cuatro o cinco meses. Comencé a trabajar en esa casa y desde el día cero él se mostró muy amable lo que me pareció raro. Si bien hace 19 años que vivía en Buenos Aires y tenía varios trabajos, nunca me pasó que haya un confusión, por decirlo así, ni se me hubiera cruzado por la cabeza que el dueño de casa me mirara libidinosamente o nada, nunca. Siempre me manejé con respeto en todos los trabajos, nadie puede decir lo contrario", inició relatando sobre su ingreso al domicilio de Yanina Latorre, en diálogo con el ciclo radial No Me Importa Nada, que conduce Esteban Godoy por Radio Trend Topic.





Y continuó: "Este señor era muy amable y yo dije 'soy una mal pensada', pero los días pasaban y se daban situaciones como que él llegaba de correr, todo sudado y me decía: 'Hola linda cómo estás', beso en el cachete; '¿cómo estuvo el día?, y se sacaba la remera. 'Te dejo esto acá', y así se fueron dando ese tipo de situaciones que me hacían sentir incómoda. Agachaba la cabeza porque me sentía mal".





Luego detalló cuando sus sospechas se convirtieron en certeza: "Lo comprobé el día que me dio su número de teléfono. Ahí todo lo organiza la señora, entonces el me dice 'anota mi número para cualquier cosa, mandame mensajito por cualquier cosa'. Yo le escribí para recordarle que mande un saludo a mi ciudad durante la transmisión de un partido y el me contesta: 'bueno, jaja. ¡Qué fotito eh!'. Ahí me di cuenta que algo pasaba, me sentí muy mal. Me puse a llorar. Y la charla siguió, yo temblaba de angustia. él me escribía cuando estaba en la casa, y su mujer arriba".





Y agregó: "Tuvimos relaciones sexuales varias veces. Luego de un juego de seducción que se fue dando de a poco. Él me gustaba, su perfume, estar ahí, el trato, me fue llevando a mirarlo con otros ojos. Decía: ¡qué tentación!, me fue llevando lo prohibido, el morbo.Cuando le dije que iba a renunciar, me dijo que 'no, que él pensó que a mi me gustaba todo el morbo'. Me mandaba mensajitos levantados de tono cuando estaba la mujer".





Sobre el momento en que cruzaron la linea de seducción y pasaron al acto sexual relató: "Un día la señora estaba de mal humor o algo así y vino y me dijo 'dejá de comer, que estás gorda'. Y yo soy gorda porque no puedo manejar la ansiedad. Es más él me dijo un día '¿con qué me vas a mimar?' y yo le dije que con lo único que podía era con comida y el me dijo 'veo que no tenés imaginación, esforzate'. Bueno cuando Yanina me dijo eso fue como un chicaneo y dije mira esta gorda le gusta a tu marido. La primera vez tuvimos relaciones en el cuarto de servicio y los hijos estaban arriba. Estuvo bueno, por eso estuvimos varias veces más. Lo hacíamos cuando se podía, cuando no, no".





Además contó que del entorno de Latorre la buscaron para frenar la noticia: "Hace más de un mes se contactaron conmigo, me llamó Fernando Burlando para tener una charla conmigo antes que 'se complique'. Lamento mucho todo esto por mi familia, de 'trola' es de lo menos que me tildaron".





