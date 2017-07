La dura historia de Christian Sancho

Pelo largo, abdominales de acero y un cuerpo único. Eso es, a simple vista, Christian Sancho para los argentinos, que lo vieron durante años empapelado en las ciudades con sus imágenes en ropa interior. Pero es mucho más que su increíble figura que conserva hoy, a los 42 años.

A los tres años sufrió un accidente gravísimo que lo dejó en coma y con secuelas a largo plazo. Le debe su vida a un médico rosarino. Hasta los 10 años no podía hacer deporte ni correr porque corría el riesgo de sufrir convulsiones, pero nada de eso lo frenó. Persistió y hoy es sinónimo de "hombre fit".

En una entrevista íntima con Infobae, el modelo argentino habló sobre sus pasiones y sus miedos y por qué piensa que la popularidad del "Bailando" es merecida, en especial por su costado solidario. Casado y con dos hijos, contó cuál es el secreto de su longeva trayectoria.

-Se te ve espléndido desde hace muchos años, ¿cuál es el secreto?

-Tengo gente que se ocupa de mí y eso también es lo bueno, como mi mujer, mi familia, amigos que se ocupan siempre de darme una mano y de apuntalar lo que uno quiere contar. Tengo buena gente que me acompaña y eso me ayuda a que los años vayan con felicidad, con trabajo, esfuerzo y sacrificio que es lo que hemos ido tratando de contar en este transcurso de casi 25 años que estoy laburando en Buenos Aires.

-Inicialmente eras modelo. ¿Alguna vez hubieses imaginado que ibas a llegar a donde estás ahora?

-No, jamás. Yo pensaba que a esta altura de mi vida yo ya iba a estar retirado de modelo o de periodista deportivo, que era lo que había venido a hacer. Quería escribir en "El Gráfico". El periodismo era la herramienta fundamental que iba a encontrar en mi vida. Me gustaba mucho todo lo que es la cocina detrás del deporte. A mí el deporte me gusta mucho.

Me pasa que mucha gente cree que yo hago deporte por una cuestión estética o solamente física, pero a mí el deporte me ayudó en cuestiones enormes en mi vida como superar muchos límites, enfermedades. Fue algo muy importante en mi vida, entonces yo lo agradezco enormemente y muchas veces uno se monta en esa coraza que te da el deporte para quizás no mostrar la debilidad que tenés por dentro como el miedo o la soledad.





-¿Desde chiquito te relacionaste con el deporte?

-En realidad yo tuve un accidente a los 3 años, por el cual tuve convulsiones durante mucho mucho tiempo. Fue una caída de cabeza y eso me generó un traumatismo grande que generó una hemiplejia. A raíz de esa hemiplejia, estuve en coma, y me salvó la vida un médico de Rosario, al que le debo todo. Estuve en tratamiento hasta los 10 años y no pude hacer deporte todo ese tiempo. Porque si me sometía a un esfuerzo físico era posible que las convulsiones regresen. Siendo más grande si sucedía era mas complicado el riesgo.

Mis viejos me ayudaron mucho y me dieron la posibilidad de tener una infancia muy feliz. Era muy chiquito, recién a los 10 años pude volver a correr. El deporte y la fuerza de voluntad me dieron la posibilidad de salir adelante y que quizás el físico de hoy, a los 42, es consecuencia de eso. Ese accidente me dio la virtud de tener mucha fuerza de voluntad.

-Uno de tus primeros trabajos fue en una publicidad de ropa interior. La ciudad estaba toda empapelada con tu imagen. ¿Cuánto de tu carrera se la debes a tus abdominales?

-¡Todo! Los abdominales han financiado mi vida desde que tengo uso de razón. Por eso no reniego de esto. Me parece increíble y me divierto. Y sí, a los 42 años es difícil estar así.

En el 97 hice la publicidad de Versace que generó un revuelo bárbaro, me dio la posibilidad de vivir en Estados Unidos, en Europa, recorriendo el mundo. Ni pensaba en salir de Argentina. Igual a mí me gusta Argentina. Me gustan mucho los amigos, los asados. A mí me gusta mucho mi país, la paso muy bien.





-Actualmente estás en el programa más popular de Argentina, que es el "Bailando". ¿Cómo vivís la popularidad?

-Es algo hermoso porque te llena el corazón con todo lo que le pasa a la gente cuando te ve. Tuve momentos muy buenos con "Botineras", con "Dulce Amor", con "Los Únicos", con novelas y personajes. Pero acá soy yo: Christian Sancho bailando, mostrando tus límites, tu carencia, tus ganas. Ahora conocen a la persona y no al personaje. Conocer la esencia de uno es fundamental para que realmente te conozcan tal cual sos. La realidad es que el programa de Marcelo tiene un alcance increíble. Todo el mundo ve ese programa...

-¿Hay peleas ahí?

-No, yo fui a divertirme, a pasarla bien. La gente tiene que saber que de lo que sucede en la tele nada es personal. Entonces cuando pasa algo que puede generar una rispidez lo tomo como eso. Lo tomé como filosofía de vida, y a raíz de eso mi vida cambió.

-Seguramente recibiste varias propuestas indecentes. ¿Cuál fue la mas picante?

-(Risas) No, así picante no. El que hace esas propuestas sabe a quién tirar y a quién no. Te soy honesto, nunca la tuve, de verdad, nunca me pasó. Nunca me ofrecieron plata por sexo ni nada parecido. Conmigo saben que no, ni hombre ni mujer. Han sido siempre muy respetuosos conmigo.



-Tenés dos hijos: Camille de 16 y Gael de 7. ¿Qué tipo de padre sos, y qué relación tenes con ellos?

-Soy un padre que los mira mucho, los escucha mucho. Gael es el hijo que tengo con mi actual mujer, Vanesa. Es una gran madre, es una persona con la que yo agradezco compartir el día a día. Más allá de que sea mi mujer, tenerla como compañera. Alguien que está en momentos difíciles, en momentos de felicidad y alegría. Eso me da cierta emoción, porque encontré una persona que es una familia. Ella es un bastión muy importante en mi vida.

-¿Y de tu hija sos celoso? ¿Ya llevo algún novio?

-(Risas) No, no me lo dijo todavía. Es tímida, pero ojalá encuentre un pibe que la haga feliz. No soy celoso. Mientras vea que son felices con las personas que estén yo voy a ser feliz. Nunca me nació el sentimiento del celo, no lo conozco....





-Ella es la hija que tuvieron junto a Valeria Britos...









-Sí, mi ex pareja que tuve hace ya 16 años. Tengo una buena relación con Valeria. Lo que menos uno quiere es tener problemas y que el hijo absorba los problemas que tienen los padres. Lo que a mí me interesa es tener un vínculo de armonía y de felicidad para con ella, si mi hija está bien yo estoy feliz.

Estoy aprendiendo a bailar, por ejemplo, cumbia-pop. En mi vida bailé esto que ahora bailan los adolescentes y me veía en el programa y digo "qué bueno, porque me da la posibilidad de aprender, que me va a servir muchísimo para mi laburo". Y además se enseña a muchísima gente que no hay limite de edad para esto.

-¿Cómo te ves en 10 años?

-Dejo que la vida me sorprenda, porque me sorprendió como modelo, me sorprendió como actor, me sorprende hoy por hoy en el lugar que estoy y no sé en donde uno puede terminar. Sí me gustaría laburar en algo que me haga feliz, que me sienta feliz. El deporte me hace muy feliz. No sé si detrás de un escritorio o ejerciendo. O en un lugar social para con el deporte, porque eso es lo que me gusta. El deporte cuando uno la está pasando mal es lo que te salva la vida porque durante el tiempo que lo estés haciendo uno se olvida de la realidad.





-¿Tocaste fondo y el deporte te salvó?

-Sí. Hay un anécdota que a mí me marcó mucho. Mi viejo se enferma, tuvo una enfermedad muy difícil que la superó. Yo me acuerdo que en los años esos yo me iba a correr y a remar y me acuerdo que pasaba una hora remando y corriendo, y eso me daba la posibilidad de no caerme en el momento difícil que estábamos viviendo.

En el "Bailando" también me pasa con el sueño, me comprometí mucho. Para mí y para todo el equipo el sueño es lo fundamental. El programa de Tinelli tiene la posibilidad de contar muchísimas cuestiones. A mí me parece que la fundamental y la que el programa cuenta y para mí es la mas importante es la solidaridad y en eso les estoy muy agradecido tanto a Marcelo como a la producción, porque me dieron la posibilidad de llegar a la gente. Algo que me dijo mi vieja que siempre me quedó: "Si algún día tenés la posibilidad de ayudar a la gente, hacelo. Usá esa popularidad que vos tenés para dar una mano a gente que por ahí lo necesita". Siempre lo recuerdo. Y ahora tengo la suerte de poder hacerlo. Para mí el objetivo es cumplir el sueño.