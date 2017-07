La Chiqui reconoció que se equivocó y pidió disculpas

Mirtha Legrand había llamado "estúpido" a Luis Majul y en la noche del sábado utilizó su programa para pedirle disculpas al conductor de "La Cornisa".





"Estuve muy mal, le pido humildemente disculpas", dijo en La noche de Mirtha donde reconoció que su comentario "estuvo fuera de lugar la cosa".





"Un fotógrafo, un cronista me dijo '¿vio lo que dijo Majul' '¿Qué dijo?' 'Que va a ir al programa con su perro', 'hay que estúpido', dije", contó la diva sobre una declaración que hizo a la salida de un evento.





"No me llamó, yo debí llamarlo", consideró respecto a sus palabras y luego explicó: "Él quería venir, pero que yo vaya a su programa". Sobre este último punto, explicó que por una cláusula en su contrato no puede ir a otros canales.