La Bomba Tucumana parece estar muy cómoda conviviendo en total beligerancia y no tiene miedo de seguir perdiendo "amigos" dentro de su rubro.

Esta noche, la mamá de Tyago Griffo, que asistió al certamen para bailar el "Cha cha cha", se mostró irónica cuando le preguntaron por su colega, Karina, La Princesita.

"Me gusta, sí", dijo en primer término. Pero luego, no pudo contenerse: "Sus canciones son muy lindas, no son de ella, tampoco. Son covers, pero están muy buenos. Son temas de México, de grupos femeninos. El arreglador los manda para ella, los graba, cambia la música y ya. Pero son buenísimas las canciones, son terribles. ¡En los boliches explota!", disparó.

¿Saldrá a contestarle la ex del Kun Agüero?

