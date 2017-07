La bailarina del Polaco lo acusó y se desató entredicho con el coach y Moria

El Polaco no tuvo una buena noche en "Bailando por un sueño". Es que su compañera Chiara Mea lo acusó en público de no acudir a los ensayos, lo que derivó en una discusión con Moria Casán y riesgo de que el coach del equipo presente su renuncia.

Chiara expresó su molestia por la falta de ensayo por los compromisos teatrales del cantante. Ante la acusación, el Polaco se sorprendió y se excusó alegando que tiene mucho trabajo.

"No es que me molesta pero sí está bueno tener más ensayo porque para todos es nuevo. Simplemente quisiera tener más ensayo, que es lo que hablamos en el equipo, que hace falta", insistió Chiara.

Luego comentaron que Quique, el coach, había pensado en renunciar. Sin embargo, él no confirmó esa intención.

"Yo lo digo todo a él en la cara, y después, cuando tenemos que hacer las cosas tratamos de hacerlas lo mejor posible. Tenemos una relación de hace más de un año", comentó, esquivando el tema.

En tanto Moria también participó del entredicho y se la agarró con Chiara a la que criticó por haber sido "buchona" con El Polaco.

"Esas cosas del ensayo se le dicen en persona, no en una nota con Nara Ferragut", acusó la jurado. Y agregó: "Y no me gusta que no mires a los ojos a la gente". "Si miro", contestó la bailarina con el rostro fastidioso.