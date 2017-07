Kate Rodríguez: "Tuve que bloquear casi 300 teléfonos, es un desgaste"

Después de la viralización de números de celulares de famosas, una de las víctimas fue Kate Rodríguez.





La sensual morocha escrachó a varios que le escribieron en Twitter y en diálogo con PrimiciasYa.com dejó en claro el dolor de cabeza que le trajo esto.





Embed Estos chicos están aburridos y con ganas de hablarle a cualquier persona! Salúdenlos... seguro tienen la novia al lado! pic.twitter.com/xSNJm6boKz — Kate Rodriguez (@katepma) 23 de junio de 2017 Embed Vamos a ponernos coquetos! Al hijo de puta que está poniendo mi WhatsApp en cualquier grupo vamos a condecorarlos por aquí! pic.twitter.com/5yvOUIha5K — Kate Rodriguez (@katepma) 23 de junio de 2017







"¡Estoy odiada! Es mi herramienta de trabajo. ¿Cómo puede ser que pase eso? Me mandan fotos de penes, videollamadas, faceTime, mensajes de audio... ¡No paran de llamar! Son casi 300 teléfonos que bloqueé. Es un desgaste, un estrés", comentó indignada Kate.





Y agregó: "Varios coinciden que le vendieron mi número de teléfono. Me mandan fotos de una mujer morena en pornografia que no se le ve la cara y me preguntan si soy yo. Me cansé y estoy publicándolos en Twitter a ver si las novias los paran".





"Está bueno que lo pongan en los portales a ver si agarran miedo de que los escarchados sean ellos. Porque los que me escriben tienen la foto con la novia o la mujer en la foto de perfil... ¡Sin vergüenzas!", cerró la morocha con mucha bronca.





PrimiciasYa