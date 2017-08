Jugó a ser Marylin Monroe para un concurso de canto y baile y la rompió

Desde hace décadas es la Reina de los bajitos y su imagen está asociada a los niños de todo el mundo. Sin embargo, Xuxa dejó por un rato su costado de conductora infantil y se animó a ponerse en la piel de Marilyn Monroe para Dancing Brasil, una suerte de versión brasileña de "Bailando por un sueño", aunque con un segmento similar a lo que fue el programa "Tu cara me suena".

Con un vestido blanco muy escotado, peluca rubia con rulos, labios bien rojos y el típico lunar en el rostro, la actriz y presentadora emuló nada más y nada menos que al ícono sexual de Hollywood durante la década del ´50 y se llevó la ovación y el reconocimiento del público presente con su interpretación de "Two little girls from little rock", el tema de la película "Los caballeros las prefieren rubias".

Con un gran despliegue de sensualidad, y hasta dejando que se le volara la falda como la recordada escena de Marilyn en "La comezón del séptimo año", Xuxa disfrutó el desafío, a tal punto que luego compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, videos del ensayo.

Incluso, hasta se presentó como Marilyn Monroe Meneghel, jugando a agregarle su apellido al de la diva de los años dorados del cine norteamericano, y se mostró divertida junto a su pareja, Junno Andrade, copiando una imagen de Monroe junto a Henry Miller.