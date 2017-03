Johnny Depp escrachado: su ex reveló oscuros secretos de Hollywood

Pero, como quien hace borrón y cuenta nueva, ahora la rubia volvió a su vida normal para dejar atrás esa tortuosa relación. Sin embargo, las cosas no se le están poniendo fácil en esta nueva etapa de su vida.





La semana pasada fue invitada al evento Pride & Prejudice, que organiza anualmente la revista The Economist, en tres ciudades al mismo tiempo, Hong Kong, Londres y Nueva York. Allí disertan artistas, empresarios y comunicadores, sobre temas temas tales como las desigualdad de género, las políticas empresariales y humanitarias.

Amber en plena charla de Pride & Prejudice.





En ese marco, la ex mujer de Depp cerró el evento contando, lo caro que pagó haber sido sincera respecto de su bisexualidad, "Creí que no era importante o interesante para convertirse en noticia... siempre fui abierta con ese tema. Era activista. Iba a las protestas. Nunca estuve dentro del armario. Tuve una relación y nunca la escondí, pero mi vida y carrera empezaron a cambiar cuando lo revelé públicamente", reveló.

Con Deep en épocas felices.





Entre 2008 y 2011 Amber estuvo en pareja con la fotógrafa Tasya Von Ree y el medio le pasó la factura por haber sido tan abierta al respecto. Para la actriz fue una sorpresa que se armara tal revuelo cuando reveló en una entrevista su orientación sexual: "Solo fui honesta pero cuando vi la cara de la persona que me entrevistaba sabía que me había metido en un problema (...) me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quién era mi pareja", recuerda la actriz de

30 años.





En esa época, el hecho de que su nombre apareciera junto a la palabra "bisexual" fue un gran problema en su carrera, y como mujer, que le llevó mucho tiempo sobrellevar. "El impacto en mi profesión fue considerable. Fue muy difícil. Enseguida me convertí en la lesbiana Amber Heard en vez de la actriz Amber Heard", confiesa.





Ahora ya no sufre las consecuencias de ese mote y puede trabajar libremente, aunque considera que aún falta un largo camino para que en Hollywood acepten la sexualidad de todos como algo normal, "Ahora soy una más, tengo trabajo...".





Para ella la sexualidad sigue siendo un tabú en la industria del cine: "Si cada hombre gay que conozco en Hollywood saliera del armario mañana, en un mes todo se olvidaría. Pero aún queda mucho por recorrer".





Heard ya tiene trabajo para este 2017, donde va a interpretar a Mera en "Aquaman" y también integrará "La liga de la justicia". En lo sentimental, por estos días, se la relaciona con el millonario Elon Musk, con quien parecen tener una relación esporádica.





Fuente: bigbangnews