¿John Lennon plagió a su padre en "Imagine"?

El 31 de diciembre de 1965, impulsado por Tony Cartwright, primer manager de Tom Jones, con quien había trabado amistad en el pub donde trabajaba, Alfred Lennon editó un simple. That's My Life (My Love And My Home), un título que sospechosamente hace referencia al tema de The Beatles In My Life, fue coescrito por Cartwright y relata las experiencias que Freddie Lennon vivió en alta mar. Fue grabado por una orquesta de treinta músicos, entre ellos el baterista Mitch Mitchell y el bajista Noel Redding, que al año siguiente serían parte de The Jimi Hendrix Experience.